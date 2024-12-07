當局料欖隧剩餘容量被盡用 如再下調商用車收費 私家車只能加價

港府早前公布大欖隧道新收費。運輸及物流局局長陳美寶今日(7日)發表上任第一篇網誌，表示最新擬訂的收費方案所有車種收費均大幅下調，預計大欖隧道的剩餘容量將被盡用；又指如再進一步下調商用車收費，只有提高私家車的隧道費才能保持欖隧暢通。她續指，若再下調私家車或的士的隧道費，誘發的額外車流會令欖隧在繁忙時段出現擠塞，反過來影響所有車輛，得不償失。

欖隧主要服務的元朗與北區，現時已有超過100萬人口，是新界西/北往來市區的主要幹道。運輸局預期隨未來北部都會區發展，新界西/北人口會持續上升，交通需求亦會同步上升。加上欖隧連接一系列策略性基建，包括機場、貨櫃碼頭、陸路口岸，以及集中在新界西/北一帶的物流中心及貨櫃裝卸站，貨車使用率因而特別高。現時欖隧在繁忙時間的使用率仍然超過8成，剩餘容車量只餘約半條行車線。

陳美寶表示處理欖隧收費問題，需平衡各方需求，目標希望保持欖隧行車暢順，保留現時唯一一條在繁忙時段能暢通行走的南北通道。陳指，欖隧在非繁忙時段收費的訂價，可以用「成本價」來形容，已盡力回應社會進一步下調隧道收費的意見。

政府建議的收費方案私家車和電單車採用分時段收費，私家車平日早晚繁忙時段收費45港元、一般時段收費30港元、非繁忙時段收費18港元。時段之間會實施與3條過海隧道一樣的過渡收費安排。周日及公眾假期，私家車全日收費定為18港元。電單車收費則為私家車各相應時段收費的4成。的士全日劃一收費28港元。的士以外的商用車全數全日劃一收費43港元。