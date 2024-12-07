兩電煤氣等四公司加價派息　調查揭四分一員工無加薪

公共企業加價，員工卻未能受惠。香港公共事業工會聯合會今年10月訪問1,802名來自港燈、煤氣公司、中電及電訊盈科，共四所公共企業員工，發現25%受訪員工去年不獲加薪，近半今年加薪幅度3%或以下。工會今日(7日)表示，四間企業收費去年大幅增加，同時錄得盈利並派息，惟員工薪酬卻未見受惠，要求四間企業明年加薪不少於6%，並按業績派發獎金等，以挽留人才。

香港公共事業工會聯合會主席孔繼明表示，該四間上市企業以股東利益為目標，追求利益最大化，派息比加薪多，卻忽視創造價值的勞動者利益，導致愈來愈多員工對公司失去信心，年資愈長的員工對薪酬機制愈不滿，年資淺的員工則會選擇離職，對企業人力資源造成大壓力。

四間企業代表工會表示，有公司加薪機制混亂，不旦沒有指定加薪月份，且機制亦未有涵蓋所有員工。亦有公司對新入職同事設高起薪點，惟舊員工薪酬卻未有因應提升，對舊員工並不公平。另外，亦有工會反映政府輸入外勞計劃影響對本地員工加薪。工會代表指出，用工資中位數聘請外勞，會導致整體薪酬被拉低，認為各企應先改善加薪機制及培訓，優先吸納本地人才。