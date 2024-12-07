仿真熊貓快閃尖沙咀擺甫士表演　2500隻雕塑吸旅客打卡

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》今日起一連兩日(7至8日)舉行，2,500隻熊貓雕塑雲集尖沙咀星光大道，吸引大批市民及遊客到場「打卡」。而人扮仿真熊貓「大熊貓導遊」中午亦現身，快閃約10分鐘，與遊客近距離接觸擊掌互動及表演。

2,500隻「熊貓」日前乘搭飛機抵港，今早現身星光大道，吸引眾多市民前來與雕塑拍照。踏正正午12時，大熊貓導遊出場，隨即成為現場焦點。大熊貓導遊拿着「竹葉」與圍觀的人揮手，又大耍「武功」例如「金雞獨立」，又跳起街舞，令市民持手機影個不停。當大熊貓導遊表演肚餓坐下吃竹，令人發笑，而大熊貓亦非常親民，擺甫士與遊客拍照外，亦跟他們擊掌。

據介紹，這隻「大熊貓導遊」裝扮達荷李活電影級數，仿真熊貓皮套出自日本皮套製作家岡部淳也的手筆。他曾設計著名英雄角色「超人ZERO」，而皮套造價接近法拉利跑車。它還原了熊貓圓潤的耳朵、腳掌，以及前掌特有的偽拇指，而眼睛和嘴巴則由機械控制，不論遠近看，都找不到破綻，能以假亂真。

另外，《PANDA GO！香港遊》設計8款全新的大熊貓造型，再特別加入6款香港參考香港6隻大熊貓造型，是參考了盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬等而設計。大熊貓雕塑本月內將巡遊香港多個地標，並在一連3個周六及日舉行4場公眾展覽，先在今明兩日在星光大道登場，其後移師至昂坪360、海洋公園及中山紀念公園。