抵港熊貓沿用原名　「安安」「可可」明日見公眾

內地抵港的一對大熊貓「安安」和「可可」將於明日(8日)正式與公眾見面，海洋公園今(7日)舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布牠們沿用原名「安安」和「可可」，寓意香港的未來好事會繼續，「安可」接踵而來。「安」有平安的意思，期望香港未來穩定平安；「可」有凡事皆可能的意思，期望香港未來有無限可能性。

文化體育及旅遊局早前與海洋公園舉辦「大熊貓命名比賽」，收到超過2.2萬份命名建議，最終評審團揀選沿用原名的建議。該建議者將獲得海洋公園大熊貓萬希泉陀飛輪腕錶、海洋公園成人全年會籍4個，以及大熊貓紀念品、購物及餐飲禮券。

政府表示，中央再次贈送一對大熊貓，反映對香港的支持及關愛，在國家多年的努力下，大熊貓已由「瀕危級」降至「易危級」，本港會與國家專家推廣保育大熊貓的工作，扭轉物種滅絕趨勢。政府會把握好大熊貓帶來的機遇，團結各界推出更多大熊貓相關活動及產品等，為市民和旅客帶來難忘的大熊貓體驗。

海洋公園主席龐建貽則指大熊貓交予海洋公園照顧，是肯定公園保育大熊貓的工作，海洋公園被選為大熊貓自然保育基地，代表公園是四川省以外保育大熊貓的重要地點。他又期望繼續與社會一同推動大熊貓保育，延續大熊貓熱潮。