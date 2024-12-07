首屆中醫藥文化節揭幕　今明假中環街市設攤位　教辨識體質

中醫藥對一般人來說或只是「苦茶」，亦有人認為是瑰寶。港府今日(7日)舉辦首屆「香港中醫藥文化節」啟動活動，宣布將在未來3個月舉行200多場中醫藥文化推廣活動，包括義診、免費健康諮詢等，亦有郊外中草藥植物導賞團。

香港中醫藥文化節啟動活動今明兩日(7至8日)在中環街市舉行，設有多個展覽及互動攤位，包括中醫體質辨識、模擬中醫館和中醫藥工具及造型拍照區、冬季養生資訊展覽，以及香港中醫醫院模型展覽和遊戲等。大會也安排了多場中醫藥專題講座，主題涵蓋中醫藥國際化、中醫藥在基層醫療的角色、中醫與精神健康、趣味中醫藥科普和中醫無國界義診經驗等。

此外，逾80個中醫藥業界和社區團體會在各區舉行多場豐富多元的響應活動，包括義診、免費健康諮詢、專題講座，以及交流論壇和研討會，亦會舉辦與中醫藥有關的工作坊和體驗活動，例如由專業導賞員帶領參加者到郊外尋找中草藥植物。文化節另會舉辦專為學生而設的活動，例如中藥鑑定工作坊和中藥種植活動。

香港中醫藥文化節是今年《施政報告》提出的新猷，旨在以多元化的方式向市民推廣及傳承中醫藥文化和知識，配合明年年底香港中醫醫院投入服務和《中醫藥發展藍圖》公布等中醫藥發展的里程碑，以推動中醫藥的全方位發展。