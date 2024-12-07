Pokémon GO首度在港舉行　旅客特意到訪捉精靈

被列入盛事年表之一的「Pokémon GO City Safari」今明兩日(7至8日)舉行，市民及旅客化身寵物小精靈訓練員，在港展開冒險，在6條設計路線游走港九新界，捕捉香港特別版寵物小精靈(寶可夢)。有來自內地的「訓練員」專程參與旅行團來港。不過，多個訓練員向東網反映，遊戲的定位出現故障，不論身在何處，系統都定位在中環，情況在數小時後解決。

活動在今明兩日朝10晚6舉行，6條路線前往沙田、九龍城、尖沙咀、港島、長洲及昂坪，市民及旅客可捕捉特別版寵物小精靈，而每到訪指定地點就可以獲得一次機會，相遇擁有香港紀念背卡的寵物小精靈。而尖沙咀文化中心露天廣場則成為寵物小精靈主題區，供市民打卡，現時亦有人派發印有小精靈樣貌的帽。

東網記者現場所見，有一半參與者為旅客，包括有來自海口的訓練員透露，他參與一個小精靈訓練旅行團來港參與活動。不過，多個訓練員反映，遊戲的定位出現故障，不少身處尖沙咀文化中心外的用家都被定位至中環海濱一帶，而即使玩家前抵達旺角，系統仍顯示他在中環。情況持續數小時至約1時，定位問題解決，系統亦補償特別版寵物小精靈「伊貝」。