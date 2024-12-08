警隊爆懷疑勾結黑幫醜聞　涉案警長被O記帶走助查

兵賊不分，警隊又爆懷疑勾結黑幫醜聞。消息透露，觀塘、秀茂坪及黃大仙警區有警務人員被指與黑幫人士過從甚密，懷疑有人收受利益，多名警員涉案。據了解，一名警長被警方有組織罪案及三合會調查科帶返警署協助調查，廉政公署亦另有調查行動。根據數字，廉署今年上半年接獲37宗涉及警隊的貪污投訴。近年警方被指有「保護傘」，警黑勾結個案屢見不鮮，難免令人產生「兵即係賊，賊即係兵」的負面印象。

涉案的警長駐守觀塘警區刑事調查隊，近日放工離開警署時被O記帶走。據了解，有臥底探員揭發有人與黑幫人士過從甚密，懷疑有人收受利益，有指該警長過往處案件時，亦曾被質疑罪案消息來源，耐人尋味。警方發言人回應指，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

廉署發言人表示，不評論有關報道。署會依法按既定程序跟進每宗貪污個案，以維護社會廉潔。翻查資料，今年1至6月廉署接獲有關政府部門的貪污投訴有201宗，其中警隊佔37宗。2023年1至4月期間，共有11名正規警務人員被捕，而2022、2021、2020及2019年全年則有各42、37、45及24名人員被捕。投訴警察課於今年1至8月就收到1,156宗「須匯報投訴」案件，較去年同期多57宗。

近年警務人員被拘控的案件時有發生，警方2018年派臥底滲入三合會，撞破反黑警員涉嫌與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場，4名反黑組男警員與賭場負責人被捕，4警否認串謀妨礙司法公正罪經審訊後，其中被告趙廣林(55歲)、賴福康(51歲)、傅裕文(38歲)等

3人2022年在區院被裁定罪成，分別被判囚14至16個月，張子健(28歲)則罪名不成立。法官指被告安排假賭徒的操控行為，無疑對法治造成衝擊，他們的行為亦削弱市民對警隊的信心，並影響警隊聲譽，警員犯罪較市民嚴重。

隸屬油尖警區反黑組的一名警署警長及一名警員，涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪成，今年3月被判囚7個月。法官認為有關罪行的性質嚴重，被告的行為違反警方維護法紀的職責，亦打擊公眾對警方信任及警隊公信力。

8名警務人員2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪受審，法官最終裁定6人妨礙司法公正罪成，認為警員有誣衊露宿者管有毒品，遮蔽鏡頭是想阻撓可能會進行的刑事檢控；餘下兩人則獲判無罪。6名罪成被告上月在區院判刑。警長林華嘉被判入獄3年5個月，梁飛鵬及龐雋詩入獄2年1個月，莫志成、尹栢詩及陳守業則入獄3年1個月。

曾被稱為警隊明日之星、駐守灣仔警區的總督察何兆東，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬港元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，又多次向該商人洩露警方內部資料，其妻亦被指涉案。何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當罪，其妻則被控一罪，案件上月在區院作首次提訊。法官按何兆東妻子的代表律師申請，將案件押後至2025年1月23日再訊，以待律師提供法律意見。沒有律師代表的何兆東則稱會申請法援，期間須繼續還押。