香港街馬2024今早舉行　凌晨起多區封路

「嘉里香港街馬2024」慈善跑今日(8日)舉行，運輸署提醒市民凌晨1時起，港島北、九龍東及將軍澳多處將分階段實施臨時特別交通及運輸安排。全程馬拉松比賽將由東區走廊近興發街出發，途經的主要路段包括東區走廊、中環及灣仔繞道、龍和道，然後折返前往東區海底隧道及將藍公路後，再折返，經茶果嶺道、觀塘繞道、海濱道、啟福道、啟德隧道及東九龍走廊前往土瓜灣新山道的終點。半程馬拉松比賽的比賽路線與全程馬拉松比賽相若，但不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。10公里比賽則以將藍公路近唐賢街為起點，經將藍公路、茶果嶺道及觀塘繞道前往觀塘海濱道的終點。

因應賽事安排及進度，比賽沿途路段將會在當日凌晨1時起分階段實施臨時封路安排，直至約下午1時道路重開為止。駕駛人士請留意現場交通標誌，並考慮使用替代路線前往目的地。

受臨時封路影響，運輸署預計港九多處的交通會較平時的周日顯著擠塞，包括：港島區：英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏愨道、金鐘道、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶；以及九龍區：觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶。

駕駛人士請避免駕車前往受影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警員的指示。受臨時封路影響，58條巴士路線（包括九巴18條、城巴20條及隧巴20條）及16條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

為方便參賽者前往銅鑼灣參加分別最早於凌晨5時15分及凌晨5時55分起跑的全程及半程馬拉松比賽，港鐵所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）的頭班車會在日適時提早開出，而最早的頭班車為屯馬線及東鐵線，會於凌晨2時50分開出。此外，3條特別巴士路線將會於日提供服務，方便參賽者前往銅鑼灣。

今年街馬繼續有全程馬拉松，共42.195公里；跨海半程馬拉松共21.0975公里；另有全港唯一將軍澳跨灣大橋及將軍澳—藍田隧道的10公里路線；以及專為提倡學生參與的「街馬-亞洲青年10公里2024」。而首次增設的家庭組別亦為10公里，其中一名參加者必需為10至25歲的全日制學生，若參加者為10至11歲，則必需由一名18歲或以上成人陪同參加。

運輸署公告「香港街馬 2024」的特別交通及運輸安排連結網址