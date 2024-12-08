東方日報A1：雙疫升溫新冠逼近　流感兩周6亡魂

入冬之後時晴時凍，流感、新冠悄悄在社區蔓延。衞生防護中心的最新監察顯示，本港學校及院舍爆發流感的個案及受感染人數明顯上升，且連續兩周各有3人死亡。新冠疫情方面，防護中心最新一周的監察顯示，檢測發現新冠病毒的樣本亦在上升，同樣有3名患者染病離世，死亡人數較前一周增加。8名跨專科專家成立了「新冠公共健康關注組」，他們關注聖誕、新年假期可能加劇傳染病散播，呼籲市民重視新冠疫情捲土重來的威脅。有專家亦稱，本港即將迎來冬季流感季節，上月起新冠、流感的感染已見輕微回升，但暫難斷定本港何時進入流感高峰，市民確要多加提防。

衞生署衞生防護中心日前公布最新流感數據，雖然流感活躍程度還不算高，但中心實驗室收集7,589個樣本中，有73個樣本被發現帶有甲、乙型流感病毒，比例較前一周高；同期學校及院舍的流感爆發個案有8宗，涉及35人，較前一周的4宗爆發、16人受影響，數字升一倍，其中小學及安老院舍爆發增幅最明顯。

同時，中心紀錄顯示，上一個檢測周本港已有3名成年患者染上流感後死亡，最新一周，有4名流感患者病情嚴重，其中3人已歿，即連續兩周均有3人死亡，患者主要感染甲型H1流感。

流感升溫外，中心監察數據亦顯示新冠數字開始抬頭。中心化驗所發現帶有新冠病毒的新增樣本，由前一周的23個升至31個；而公共衞生化驗處於7,000多個樣本中，驗出41個樣本帶有新冠病毒，整體趨勢均在上升。期內亦有3名患者染上新冠後離世，死亡個案與上一周相若。根據中心地區監測，JN.1及其後代譜系仍為本港最流行的新冠變種病毒株，佔所有經分析樣本的逾94%。

8位本地跨專科專家成立「新冠公共健康關注組」，他們關注疫後新冠病毒從沒在社區消失，反而不斷變種，病毒傳播力於變種後亦有機會變強。但聖誕及新年長假期將至，不少市民也計劃外遊和參與聚會活動，令病毒大爆發機會大增，呼籲市民特別是高危族警惕。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，冬季來臨，由於天氣冷，病毒存活時間會較長，加上市民在假期中接觸會增加，料冬天流感、新冠等呼吸道傳染病會有所上升。他觀察發現，上月底本港流感感染人數已經開始慢慢上升，參考以往經驗，本港的冬季流感高峰期一般為1至2月，新冠亦相信會類似去年與流感「前後腳」踏入冬季高峰。

不過，他指現時暫難預測流感的高峰期，以往亦有夏季高峰期「消失」的情況，而且去年就出現「不尋常」的流感季節，故難以預測情況會有多嚴重及維持多久。

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