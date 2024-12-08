財赤逾千億　港府閂水喉　年內檢視削減部門開支成效

港府初步估計2024/25財政年度的綜合赤字在1,000億元上下，數字高於2月底公布財政預算案時預計的481億元。有財金官員今早(9日)在電台節目表示，涉及息口高企、樓價下跌、市民對置業猶豫，樓市及股票市場印花稅收入減少，加上企業疫後復甦不一，令政府收入減少，相信情況屬周期性。為應對赤字，港府已提出財政整合計劃，削減部門經常性開支1%、凍結公務員人手，會檢視是否削減力度足夠或有否上升空間。

該官員又指，政府期望樓市平穩發展，由於經濟有周期，要考慮「造大個餅」發展經濟，革新金融，培育新產業，提升香港競爭力。惟未來政府要做到財政收支平衡，或需要數年時間。當局會繼續搶企業及搶人才，已引進100間企業，帶動上中下游公司，數年內投資額料達400億至500億港元，創造約1.7萬個職位，超過一半落戶科學園和數碼港。同時，有17至18萬專業及相對年輕的人才來港，隨着他們投入市場並繳交薪俸稅，都是港府未來的收入來源。

另外，基建零售債券認購額僅約178億元，低於目標200億元。該官員指，政府債券一直受市民及機構歡迎，今次發債在機構認購方面超額認購三至四倍。目前投資選項多，亦有高質素公司來港上市，預計投資市場仍然活躍，外界毋須憂慮。