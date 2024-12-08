北都片區發展　政府：市場有數計才招標

面對連續3年逾千億港元財政赤字，有議員建議延後基建發展，有商界亦曾指發展北都要認真計數。財金官員指北部都會區發展的初步市場意向顯示，有一些有實力的發展商表達興趣，當具體提出需要發展哪一片區時，市場有數得計，當局才會招標。

財金官員今日(8日)在電台節目中指出，政府在年初時評估未來一年經濟增長介乎2.5至3.5%，目前估計是「靠近底部」，當中涉及多項因素，包括利率較預期高及時間長，市民和旅客的消費轉型，相關行業需要轉型適應，又指短期雖然面對一些逆風，加上地緣政治，但資產市場相對穩定，短期展望穩中向好。

對於早前政府與商界及地產商簽署發展北部都會區意向書，事後有商界指簽署意向書只是表示同心，但投資方面則要認真計數。政府將於北都設3個片區發展試點，當局亦多次表明了解情況，亦指政府不想發展「蝕住做」。

財金官員亦提及北都發展的初步市場意向顯示，有一些有實力的發展商表達興趣，當具體提出需要發展哪一片區時，市場有數得計，當局才會招標。

該官員指北都發展需時20年，會分期進行，除了房屋土地，還有經濟用地，適合創科及現代物流，當局的想法是最好能與市場合作，市場有其智慧、訊息及靈活性，得益屬於多方面，因此要探討將新田附近的土地提供予私人市場以片區形式發展。

該官員又指明白市場要有投資回報，片區除了有公家部分，亦會有可以賺錢的部分，讓大家都獲得回報。