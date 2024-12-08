聖誕新年聚會多　專家料增新冠爆發機率　籲高危群組打疫苗

新冠病毒個案近月趨升，有關注組織指隨着聖誕及新年長假期將至，不少市民計劃外遊和參與聚會活動，將增加病毒大爆發的機率，預計新冠個案於流感高峰期過後上升，呼籲高危群組盡快到政府指定中心接種新型JN.1疫苗。

衞生防護中心統計顯示，過去3個月，化驗所及公共衞生化驗服務處採集的樣本中，核酸檢測陽性個案近2400宗個，死亡個案有51宗。由 多名跨專科醫生成立「新冠公共健康關注組」，呼籲市民加強對新冠病毒的關注。

新冠病毒不斷變種，關注組指長期病患者感染新冠後出現重症及死亡個案時有發生，但長者及長期病患等高危群組普遍認為感染流感比新冠嚴重，或認為自身已對新冠病毒免疫，而忽略新冠感染的嚴重性。關注組亦提及獨居長者可能不懂得網上預約接種疫苗，亦不知如何前往政府指定中心，甚至會忘記上一次接種疫苗的時間，提醒當局多加留意及提供協助。

關注組在10月至11月針對571名長期病患進行問卷調查，發現有9成受訪者因認為無需接種疫苗，或擔心疫苗副作用，而超過一年未有接種新冠疫苗，估計他們體內抗體已無法應對本港主流新冠變異病毒株JN.1感染。 關注組指50歲或以上人士現時應接種第5、6針疫苗加強劑，但目前第5針的接種率為4至10%，第6針的接種率僅為1至4%，反映新冠加強劑的接種率偏低。

調查結果發現超過62%長期病患認為自己已接種第1至3針新冠疫苗，已對新冠病毒免疫，毋需再接種加強劑，關注組認為情況令人擔憂，需多加鼓勵高危人士接種加強劑。關注組又引述數據指長者即使沒有患上長期疾病，出現新冠重症的風險亦較長期病患高，隨着年紀漸長，感染新冠後的死亡率增加。65至69歲人士感染新冠後的死亡率約為9%，80至89歲人士達30%。

關注組指疫情期間本港有近90名兒童出現「兒童多系統炎症綜合症（MIS-C)併發症，最近本港亦有2宗相關個案。建議家長為從未接種新冠疫苗及免疫力弱的6個月大或以上嬰幼童，預約接種疫苗。