盛事頻甩轆換局長　政府：港策展活動統籌獲海外高度肯定

政府催谷盛事經濟，卻頻頻甩轆，上周更公布文化體育旅遊局局長換人。但財金官員今日(8日)指過去兩個多星期在港舉行的，有多場文化、創意和設計盛事，包括首屆「香港時裝薈」、「設計營商周2024」和DesignInspire 創意設計博覽等，指來港參與大型國際文創盛事的設計師、品牌負責人和文創企業家，都高度肯定香港在策展和活動統籌方面的質素、水平和能力。

財金官員在網誌中重申，香港不單擁有開放包容、東西薈萃的文化特色，亦聯繫內地和國際市場，可更便捷地接觸海內外潛在客戶和夥伴，促成更多交易和合作。

不少高層官員均外訪拓商機，財金官員過去出訪歐美和中東等地，都爭取機會到訪大型盛事的主辦機構，游說他們到香港舉辦主題展會或會議，政府致力協調不同大型盛事活動的舉辦時間，以達致最大的協同效益，又指明年3月本港將舉辦家族辦公室「裕澤香江」高峰論壇，同期將有Art Basel、Complex Con 香港2025、香港國際影視展、香港國際七人欖球賽等活動，可帶來豐富體驗。

該官員重申，香港作為國際金融、貿易和航運中心，商業活動蓬勃，一直以來吸引世界各地企業和人才前來尋找發展機會，而專業主題的展會，為企業與項目的對接，以及人才互動交流提供理想的平台；多元豐富的文創內容和文化產業，更有助人際間的理解和互動，以及思想和文化的交流，認為兩者兼備將有助香港打造更豐富和更優質的城市品牌，倍增對企業和人才的吸引力。