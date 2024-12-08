調查揭港人對早發性癌症認知不足　防癌會籲高危人士定期篩查

愈來愈多成人於不足50歲便患癌，醫學界稱之為「早發性癌症」。香港防癌會調查發現，僅38%港人有聽過早發性癌症，而不少人有家族史或多個有機會導致早發性癌症的不良習慣，卻自評為低風險，更有逾三成人表示不會在50歲前接受癌症篩查，有受訪者則認為難以改善自身的生活習慣，甚至有以以為較老時改變生活習慣才「有效益」的謬誤。香港防癌會指出，港人對早發性癌症認知度低及充滿誤解，建議市民盡早從飲食及生活習慣着手預防，高危人士應定期接受相關癌症篩查。

調查訪問了445名18至49歲港人，在受訪者者當中有25%男性及23%女性有家族史，但其中有10%人自覺患早發性癌症的機會低，另外67%受訪者具備3項或以上早發性癌症風險因素，即吸煙、飲酒、進食過量紅肉、加工肉、欠缺運動及有肥胖問題，但當中26%人認為在50歲以前患癌的機會低，整體受訪者中更有36%人表示不會在50歲前接受癌症篩查，其中40%人認為自己不是高風險人士，31%人則指是經濟原因。

另外，調查亦指出受訪者最不願意減食過量紅肉，加工肉類及戒酒，其中8%人表示不願由現在開始建立任何健康生活習慣，有17%男性及9%女性更認為自己還年輕，到50歲以上才改善生活習慣較「有效益」。香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安認為，港人對早發性癌症認知度低及充滿誤解，有家族史或有3項風險因素的18-49歲受訪者屬高危人士，卻沒有意識到自己的風險；不少人拒絕或延遲改變行為，不良的飲食及生活習慣隨時增加早發性癌症風險。

林嘉安續指，預防早發性癌症應盡早從飲食及生活着手，雖然是老生常談，但行之有效，以運動來說，有研究顯示運動一年已可減低患乳癌風險，亦建議有家族史等高風險人士應定期接受相關癌症篩查。他又促請多方合作，從教育到預防、醫療配套以及議定相關政策等，及早預防早發性癌症。