香港貨櫃船曾參與解放軍演習　停台中港卸貨

長和號早年參與解放軍演習時，其船艙被用作放置突擊艇。

駐台的美國記者何貴森上周五（6日）揭露，一艘懸掛香港旗、多年前曾參與解放軍特種部隊演習的貨櫃船月初停靠台灣台中港後，一直未有離去。台中港務分公司周日（8日）重申，上述貨櫃船依法停靠台中港卸貨，期間無任何異狀，已於上周六（7日）離開，目前在錨地下錨，待風浪變小就會駛離。

何貴森上周五在社交平台X指出，該艘名為「長和號」（SCSC FORTUNE）貨櫃船自上周二（3日）起一直停靠台中港，估計台方沒有針對曾經參與解放軍軍演的民用船隻作出任何規定。在另一貼文，他引述中國情報專家貼文及照片，內容提及解放軍特種部隊2021年曾展示把6艘突擊艇藏在長和號船艙內，待潛入目的地後，便可把突擊艇垂吊到海面迅速投入作戰。

事件曝光後，台中港務分公司證實，長和號上周二晚上9點20分的確曾停靠台中港14號碼頭卸貨，上周五（6日）已移至106號碼頭卸貨，裝卸公司皆為德隆公司，船務代理為大中船務，直至上周六下午3點29分駛離。

針對外間質疑，台中港務分公司表示，依據商港法，當船舶進入國際商港，由船舶所有人或其代理人據實填具船入港或出港預報表，送航港局查核後，交由商港經營事業機構安排船席。長和號是經航港局審核通過可進港船舶，港務公司依據規定安排船席供卸貨使用，屬正常進出港作業，尚無長時間滯港情形，停靠港口期間無任何異常情況。

資料顯示，長和號是由中國上海吳淞船廠於2009年建造，全長117米、寬18米，噸位為6,550噸，雖懸掛香港旗幟，但隸屬中海集運。