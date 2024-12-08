訪港內地客日均增近3成　業界盼推措施留客過夜旺丁又旺財

本港自本月起恢復深圳「一簽多行」，新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(8日)出席體育活動時指，昨日(7日)有14.5萬名內地旅客訪港，較上月日均數字多28.5%，相信是恢復深圳「一簽多行」安排帶來的新機遇。而旅遊業界就指相關措施加上進入聖誕節周期，吸引大量內地客到港旅遊，惟大多以即日來回的短途客為主，盼當局推措施吸引過夜客來港，達至「旺丁又旺財」。

羅淑佩今日以文體旅局局長身份出席首項體育活動，羅淑佩指出，無論是零售、餐飲、娛樂、交通及旅遊相關的業界都機遇處處，訪港旅客增多讓各業界同心協力，展現更好的笑容，亦聽到有內地旅客說，看到香港人笑容多了，普通話亦好了。她期望此好客現象可以持續下去。她於下午亦到沙田馬場觀賽，稱今日賽事有逾6.8萬人次入場，包括有不少旅客，指香港在國際馬壇具相當地位，除賽事外亦有賽馬論壇選址香港舉行，未來會就高端旅客增長，以及推廣高質素賽馬活動開展相應工作。

至於深圳「一簽多行」由本月1日開始實施至今超過一個星期。按照政府最新數據，從12月1日截至7日，超80萬人次內地旅客經深圳各口岸赴港，較去年同期增長26%，比上月同期增長10%，其中，使用「一簽多行」簽注旅客超3萬人次。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，一簽多行便利短途旅客，預期都以即日來回的旅客為主，而且此政策不但便利深圳居民，同時也促進深港兩地的交流，令兩個城市更緊密往來，互相帶動彼此的經濟。對於有指深圳一簽多人只是「旺丁不旺財」，他就指即使港人北上深圳也有過夜客，重點是政府推出相關活動留住旅客，而業界亦正積極去策劃，例如一些本港獨有的海島遊，讓旅客在本港過夜繼續更豐富的行程，相信屆時既能旺丁又能旺財，值得當局去積極推動。

崔又指，本港聖誕氣氛濃厚，加上近日上演不同盛事，進一步推高市面節日氣氛，吸引不少內地客專誠到港感受，而他今日亦身處西九文化區出席一個中樂團表演活動，現場並有不少市民及旅客席地而坐，更有訪港的內地旅行團專誠到來參加活動，感受戶外音樂演出的氣氛及美妙樂聲。