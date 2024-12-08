關愛隊上精神健康急救課程　增加面對潛在患者信心

精神健康問題近年備受關注，香港心理衞生會與香港中文大學社會工作學系合作，於4月至6月期間為127名「關愛隊」成員提供「精神健康急救課程」培訓，中大社會工作學系團隊對課程成效進行調研評估，並於今日(8日)公布調查結果，發現參與課程的關愛隊成員在精神健康知識、對情緒病及精神病患者的接受程度及社區服務應用，三方面均有顯著改善。此外，受訪者對於面對抑鬱或思覺失調潛在患者時的信心亦顯著增強。

調查指出，受訪成員參與課程後的精神健康知識的平均總得分，及污名化相關範疇得分在統計學上均有顯著提升，在後測的平均總得分更已達到問卷所設定的高分水平。在對待精神病患者的態度上，不論是總體得分、「偏見/排斥」及「寬容/支持」，後測得分均有所提升。而在心理健康支持上，受訪成員在處理、評估與協助、鼓勵獲得適當的專業協助、鼓勵及其他支持、立即自殺的風險以及不願尋求協助5個支援範疇及總體平均分在統計學上均有顯著提升。

香港心理衞生會副總幹事黃敏信指出，研究顯示關愛隊接受精神健康急救培訓後，反應正面，成員對精神健康有了更正面的認識，期望全港關愛隊均接受有關培訓，亦建議關愛隊可安排合適的領袖或隊員接受精神健康急救導師培訓，以便日後持續培訓關愛隊成員。

中大社會工作學系教授崔佳良表示，關愛隊成員接受精神健康急救培訓後，對精神健康的知識及對精神病患者的接受程度明顯有所提升，顯示課程能夠提升成員的精神健康認識、減少標籤及提升對精神病患者的包容性；另一方面，參與培訓後，關愛隊成員對在社區提供精神健康支援的信心也有明顯改善，顯示課程能夠幫助成員在提供社區精神健康支援時建立信心。