浪琴賽事吸逾8萬馬迷入場　有深圳客一簽多行來港觀賽

黃小姐(左)以「一簽多行」個人遊簽注來港，她指新安排下會增加訪港次數。

浪琴香港國際賽事今日(8日)在沙田馬場圓滿舉行，是政府積極推廣賽馬旅遊後的首個國際賽，馬會表示兩個馬場合共吸引逾8萬名馬迷入場見證盛事，當中內地旅客佔6,511名，比去年同賽日增加40%，另外今個馬季截至今天賽事總共有接近5.5萬名旅客前來香港觀賞賽馬賽事，較上個馬季同期增加一倍。今天賽事的總投注額高達近17.2億港元，其中匯合彩池的投注額更創下新高，達4.73億港元。

來自深圳的黃小姐第二次到訪沙田馬場，她認為今天是浪琴香港國際賽事，氣氛更熾熱，場內的馬迷人數更多，下次會推介朋友一同入場觀賽。黃小姐同樣是以「一簽多行」個人遊簽注來港，她指過往平均1個月來港2至3次，新安排下會增加訪港次數，「香港有很多內地沒有的東西，現時想來港就來，可以隨時來購物。」

來自深圳的林先生因浪琴香港國際賽事特意來港入場觀賽，他認為場內氣氛熾熱，很多來自不同國家的觀眾匯聚馬場。他今次申請「一簽多行」個人遊簽注來港，認為新安排十分方便，以往一周只能來一次，現在可隨時來港，「即日來往也很方便，以後會多來香港，增加消費。」

另外，由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」連續三屆勝出浪琴香港盃(2,000米一級賽)，創下浪琴香港國際賽事歷史，並成為全球贏得最多獎金的賽駒，共計超過1.77億港元。