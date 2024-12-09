救市增工作量　華員會憂減薪打擊士氣

對於有聲音認為應縮減公務員編制或進一步考慮減薪，華員會會長利葵燕認為10%職位空缺，加上提振經濟措施令工作量增加是「兩個人做3個人嘢」。她認為即使增加編制亦不一定能聘請合適人手，又擔心減薪會打擊士氣，同時令私企跟從引發全港性效應。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則指基層公務員入職點低，若再減薪難維持生計，「唔知同外勞有咩分別」。

梁籌庭指現時政府每年均有削減部門經常性開支1%，認為現時「各部門都嗌晒救命」，舉例有前台員工因沒替補人員，在工作崗位吃飯被投訴，認為市民未必理解其實際情況。利葵燕指現時公務員有約10%空缺，加上各項提振經濟措施令工作量增加是「兩個人做3個人嘢」，期望政府可以推出措施提升公務員士氣和競爭力。

至於現時公務員工作量增加，進一步削減人手會否最終令編制不跌反升？她認為現時財赤嚴重，增加公務員人手編制不容易，加上現時已有約10%空缺，即使增加編制亦不一定能聘請合適人手。她長遠期望能做到減少人手同時提升效率，認為政務智能化是「必定出路」，另外亦可透過外判或非公務員合約幫補。

至於有聲音認為應進一步考慮公務員減薪，利葵燕指本港面對人才短缺及人口老化，假如公務員工作條件不吸引或被市場搶人手。她又指現時公務員已是「做凸咗、做多咗」，擔心減薪會影響士氣。她又擔心減薪會令私企跟從，引發全港性效應，最終令市民「到更平的地方」消費而非留港。

梁籌庭直言公司財政問題與員工無關，舉例基層文員薪金只是15,180元，即使是茶餐廳員工亦有17,000至18,000元薪金及膳食。他直指假如基層公務員仍要減薪「唔知同外勞有咩分別」，認為難以維持他們生計，以及長遠吸引年輕人加入政府。