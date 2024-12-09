基建債券認購僅178億　首爆未足額

港府指已來港人才有17萬至18萬人，稍後亦會交薪俸稅，這些都是未來的收入來源。

政府在2024/25財政年度將會增加發債至1,200億元，被外界認為政府「發債度日」。當中基建零售債券認購額僅約178億元，低於目標200億元，是政府發行零售債券以來首次認購不足。財金官員昨日指政府債券一直受市民及機構歡迎，今次發債在機構認購方面超額認購3至4倍，又指目前投資選項多，亦有高質素公司來港上市，預計投資市場仍然活躍，外界毋須憂慮。

在1,200億元的發債額當中，零售債券佔700億元，包括銀色零售債券500億元，以及零售綠色債券及基礎建設債券200億元。政府認為除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。財金官員指政府成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。連同去年財政方針將「政府綠色債券計劃」涵蓋範疇擴大至可持續金融項目，兩項計劃的合共借款上限將訂為5,000億元。

該官員相信要做到財政收支平衡需時「3幾年」，本港努力搶企業及搶人才，已引進100間企業，帶動上中下游公司，這些公司稍後會陸續交稅。同時該官員指已來港人才有17萬至18萬人，他們是專業及相對年輕的人士，稍後亦會交薪俸稅，這些都是未來的收入來源。