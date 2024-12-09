基層明年可獲資助睇牙　社協稱名額未必設上限

口腔健康及牙科護理工作小組日前發表總結報告，建議政府明年第一季推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年每人200港元使用私營牙科服務，而第二季則會推出「社區牙科支援計劃」，支援有經濟困難人士補牙及脫牙。工作小組成員、社區組織協會幹事彭鴻昌今日(9日)在電台節目表示，相信當局提到的「社區牙科支援計劃」名額至少有4萬個，未必設有上限，要看到時實際操作。

計劃的受惠對象包括獲醫管局豁免部分醫療費用人士、領取長者生活津貼的長者，另一批是暫未有清晰定義的經社工轉介有需要人士。彭稱，有關計劃主要提供口腔健康評估、緩解牙齒疼痛藥物、牙科X光檢查、補牙及脫牙，日後檢討計劃後可優化，建議一些複雜的牙科治療，可轉介至菲臘牙科醫院。

至於「青少年護齒共同治理先導計劃」，政府資助額200港元，市民共付額建議為200港元。香港牙醫學會會陳超余在同一個電台節目表示，相關服務市場價格現時由數百至2,000港元，共付計劃的收費略低於市場平均水平，學會與政府商討時希望用較低門檻， 吸引多些青少年參加，同時積極呼籲業界參與，認為市民共付水平沒有定上限，但必需透明。