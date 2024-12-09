台網紅聲稱大陸收買統戰　陸委會警告將依法處理

台灣網紅八炯上周五（6日）發布影片「中國統戰紀錄片上集」，找來曾是中國大陸統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源揭露大陸統戰部如何收買台灣網紅。有藝人亦聲稱大陸策動台灣藝人組成新興政黨，參與2026年台灣地方選舉。陸委會周日（8日）強調，台灣藝人若配合大陸對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，已逾越法律紅線，台方必將積極偵辦、依法處理。

陳柏源在新冠疫情間創作《全閩抗疫》一曲，鼓勵民眾接受核酸檢測，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾評論他用音樂傳遞兩岸同胞攜手抗疫的正能量。惟陳柏源在大陸開公司做生意，被合夥人掏空後遭貼上台獨標籤，他決定揭露大陸的統戰手法。陳柏源自稱與福建武夷山統戰部、海峽導報等單位取得聯繫時，對方提及「鍾明軒」，外界質疑台灣網紅鍾明軒今年較早前到大陸旅遊並分享體驗是與大陸出資有關，鍾明軒則聲稱是自己出錢拍攝。

此外，台灣歌手謝和弦、藝人何以奇早前也曾表示收到北京某傳媒公司來信指，發布「構建新型兩岸關係計劃」內容後會介紹大陸的工作機會，合法年收入可達1,000萬新台幣（約243萬港元）以上，並邀請藝人組建「台灣擁和黨」參政。

陸委會表示，對於大陸疑與台灣特定網紅合作，要求配合北京操作，拍攝、傳散詆毀台灣政府政策，對台統戰滲透，甚至邀藝人組黨、參選，台方都有掌握並持續關注。網紅及藝人已成大陸對台統戰滲透、遂行認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。