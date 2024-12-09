拒說明會否派美軍護台　特朗普：我有事需談判

美國總統當選人特朗普在周日（8日）播出的專訪中，繼續拒絕說明在中國攻台時會否派美軍保衞台灣，又指自己上周曾與中國領導人溝通，談及許多議題。

特朗普於上周五（6日）接受全國廣播公司（NBC）訪問，被問及如果北京在他任內攻台，他會否承諾保衞台灣，他稱「我從來不說，因為我有事需要談判，對吧？」他續稱，「我傾向於北京不要這樣做，我與中國領導人關係很好，一直有溝通」。他稱當選總統後就與中國領導人聯絡，3天前亦曾溝通。主持人問特朗普有否向中國領導人傳達不要攻台的訊息，惟特朗普稱二人沒有討論攻台問題，談了其他議題，他重申二人關係很好，希望對方不要攻台。

對於關稅問題，特朗普稱自己在首個總統任期對許多國家徵收關稅，尤其中國，強調關稅能夠保障美國，因為以中國為例，其他國家不想為此冒險。他重提自己與中國領導人就鴉片類藥物芬太尼達成協議，更稱若然自己2020年當選總統，就會讓中國處死向美國輸出芬太尼的人，不幸的是現任總統拜登未完成相關討論。特朗普再次指自己當周曾與中國領導人溝通，但又稱並非討論芬太尼問題。