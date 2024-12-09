壹傳媒案庭上播片　國安法如懸頂之劍　黎智英：香港不宜久留

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（9日）踏入第105日審訊。黎智英繼續自辯，說國安法生效後，他更加小心說話，以免犯法。庭上播放片段，顯示黎智英說國安法如同懸頂之劍，香港已不宜久留。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上播放7月6日播出、黎智英跟劉細良在節目《人民學堂》的片段，黎智英在片中說，國安法紅線很模糊，失去法治保護、市民互信，人們只有在恐慌下生活，每做一件事都要思考是否犯法，如同頭上有把劍，環境變得令人窒息，香港已敲響喪鐘，此地不宜久留。黎智英今日指，國安法生效後，Mark Simon對黎是否應該接受外媒訪問有猶豫，而黎自己亦知道，他需要更小心發言，以避免觸犯法律。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022