指尖咀雕塑展大熊貓紀念品欠奉　 議員：人財不兩得應探討

香港有6隻大熊貓，政府指要發展大熊貓經濟。尖沙咀海濱昨(8日)有大型的雕塑展，有議員指確實可帶旺人流，眼見遊人開心拍照，但大熊貓紀念品欠奉，人財不兩得，反問是否能在活動意念及統籌上多作考慮。

議員江玉歡今日(9日)在社交平台貼文，指昨晚到尖沙咀海濱看大熊貓雕塑展，在場人流不絕，吸引了大批遊客及市民，然而尖沙咀海旁不靠近商舖，類似的活動除帶動人流外，也要帶來消費。

她指從尖沙咀海濱走到廣東道，最多人幫襯的是富豪雪糕車的軟雪糕，又早前的多啦A夢(叮噹)展，起碼也有紀念品店，由瑜伽地墊到玩具，務求令你滿載而歸，結果大賣收場，但昨晚所見，遊人開心拍照，但熊貓紀念品欠奉，人財不兩得，反問是否能在活動意念及統籌上再想想呢？

香港缺乏場地，窒礙了大型活動及表演活動，現時目光均聚焦於啟德體育園。她指香港不妨跳出框框，應參考鄰近地區，靈活利用空地來舉辦活動，包括嘉年華及演唱會等，又指要有策略去吸引海外遊客以及更多過夜客，例如在周末的假期舉辦一些主題性或特別的表演，令活動變得多樣化。