侵華日軍碇泊場照片首曝光　印證南京大屠殺

內媒周一（9日）報道，江蘇南京大學歷史學博士盧彥名近日從日本有關渠道，徵得一本攝於1938年南京淪陷時期的相簿，內有73張歷史照片，包括侵華日軍第二碇泊場、即南京碇泊場的照片，屬首次曝光，印證南京大屠殺後侵華日軍毀屍滅迹的史實。盧彥名認為，相簿是這段歷史的又一鐵證，將展開更多研究。

盧彥名介紹，關於南京碇泊場的史料很少，它位於南京下關碼頭附近，不僅負責日軍部隊的後勤保障，還參與一項重要的隱秘任務，就是處理南京大屠殺遇難者遺體。相簿有一張南京第二碇泊場司令部主要軍官合照，攝於1938年7月，包括司令官鈴木義三郎、太田壽男、梶谷健郎，以及被指是相簿主人的山本俊。

史料顯示，南京大屠殺期間，太田壽男就職於南京碇泊場司令部，曾供述在1937年12月15日接到命令處理下關地區的南京人屍體，多數由下關碼頭及其稍下游投入揚子江，一部分在浦口東約4公里處燒掉掩埋。江蘇省社會科學院研究員孫宅巍表示，有史料記載梶谷健郎在日記中寫道，當年指揮40名苦力處理上千具散發惡臭的屍體，「真是慘不忍睹，的確是人間地獄」。