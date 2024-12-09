深江鐵路事故早有先兆　工期緊張工人試圖搶險失蹤

位於廣東省深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場上周三（4日）深夜突發地陷，13名工人失蹤至今超過4日。當日，有住在現場附近的市民在睡夢中聽到廣播，睡衣也來不及換便趕落樓疏散。有岩土工程師稱，事發前該工地已停工和封路，或預兆事故發生，而工人仍試圖排除險情，可能是由於工期緊張。

在洲石路附近開雜貨店的李欣稱，上周三下午4時許，現場道路只剩一線行車，有路過的人稱「路面有些裂開」。同晚9時，洲石路全線封閉。開五金店的莊輝表示，晚上11時接到「強制轉移」通知。在當地經營藥房7、8年的陳芳指出，最近1、2個月經常感到地面震動一、兩次。上周四（5日），她和家人步行2公里才走出封鎖路段。

失蹤者當中有工人和施工方的技術人員、項目經理等，當中包括23歲的中鐵四局技術人員李梓成，他的家人上周四接到通知後立即從河南趕到深圳。其姊姊李梓月稱，弟弟半年前轉到深江鐵路工作，平日每天工作到晚上10時。另一名失蹤者37歲的項目經理祝小輝，他的朋友指其工作壓力很大，每年只有春節回家一次。他與另一名失蹤的項目經理據指於事發當晚才從另一工地調到出事現場，抽調原因是「搶險」。

長期研究鐵路與高鐵工程技術的岩土工程專家林斌于表示，此次深江鐵路工地發生如此大規模的塌方，可能是地下水滲流在地層中產生潛蝕作用，導致地下形成較大空洞。如果周圍的地下水多，動水壓力大，地下掏空愈來愈大，到一定程度地面就塌陷。有在隧道坍塌前在地下開挖掘機的工人稱，當日中午已發現隧道內「有土塊脫落」，後來隧道頂正上方出現一個洞，有水流向下，連同掉落泥漿和土渣，一些施工和管理人員還留在現場搶險。