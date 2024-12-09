關注內地院舍質素憂長者賣豬仔　議員斥政府解說聽唔明

近年本港跨境養老需求增加，政府計劃推出綜援長者入住廣東院舍試驗計劃，及擴展廣東院舍照顧服務計劃。當局指現時相關計劃有280人參加，較2022年底的124人高一倍，今年有接獲60宗申請及300宗查詢。有議員關注本港對內地院舍質素的管理及監管，不想長者被「賣豬仔」。亦有議員直指政府解說令人「聽唔明」，擔心會令長者「打退堂鼓」。

政府施政方針指將於明年推出為期3年的試驗計劃，讓領取綜援的長者入住廣東指定安老院；並將「廣東院舍照顧服務計劃」擴展至11家，以及為自行負擔的醫療費用提供上限為每人每年門診費用人民幣1萬元及住院費用人民幣3萬元。

社福界議員狄志遠關注本港可如何確保內地院舍持續保持服務質素，指部分出院舍可能今天「好靚好好」，但長者需要終身居住。他期望政府保持監管角色並建立管理和通報機制，不想長者被「賣豬仔」。

勞工及福利局副局長何啟明指相關說法是「片面、誤解」，過去考察發現內地安老院有善用科技並具高透明度，認為內地院舍參差的說法不是事實。勞工及福利局副秘書長(福利)2莊永桓補充，本港須按內地監管要求，不能「越俎代庖」。狄志遠指政府做法太依賴內地監管，何啟明重申不能把本港法規套用內地。

議員林素蔚關注相關在粵醫療費用分擔的金額發放及流程，莊永桓指獲得居住證的本港長者只要符合「3個目錄、2個定點」便能享有國家醫保，港府是再補貼自費部分的金額，形容是「沒有醫保之名，但有醫保之實」的「創新」做法。

勞工界議員周小松直指：「我相信（政府答覆）解答唔到問題個問題關鍵。」他追問相關費用分擔金額如何釐定及後續理賠問題。莊永桓回應稱，相關金額視乎兩地院舍的服務成本差價，只要是國家醫保包括的均可申領。何啟明指由於部分自選藥物沒包括在醫保，因此只能長者先付款後申請。

議員陳家珮亦說：「如果比喻如果好似頭先咁多位議員關注嘅嘢，用返局方嗰種回應我哋嘅方式，我係個長者（的話）我聽完都打退堂鼓。因為我聽唔明呀根本。」她關注更簡單易明的宣傳，以及查詢後的成功數字及長者回流數字。

當局指普遍查詢為申請方法但實質問題，亦有解答對內地醫療及服務的疑問，又指普遍6個月的院舍試住期足夠，只有個別長者因為想見家人最後一面而回港。