調查指港人心臟健康認知不足　逾9成人忽略心臟泵血功能重要性

香港巿民三高問題日益嚴重，與慢性疾病的風險密切相關，根據衞生署公布之數據，心臟病是香港最常見的致命疾病中的首三位。有機構進行一項「港人心臟健康調查」，以了解中年港人的生活習慣及對心血管健康及其相關疾病的關注及意識，發現有20%受訪者表示不知道心臟病是香港最常見的致命疾病中的首3位，有91%受訪者則認為清血管對護心較重要，忽略心臟泵血功能的重要性。

加拿大楓之寶委託生活易透過網上問卷訪問共 339名受訪者，研究團隊指，心臟每天跳動約10萬次，需要極大的能量支持，如心臟機能不足，即使血管暢通仍會出現種種問題，家庭醫學專科醫生龔敬樂表示，人體須要保持心臟及血管都同樣健康，由於血管垃圾會停留在身體不同地方，有機會影響肝、腎等器官等身體問題，增加患上慢性病風險，所以除了清血管之外，必須保持心臟有力，提升心臟泵血功能，以維持心臟系統整體健康。

另外，調查發現約每3人便有1人(31%)表示自己患有三高問題，更有70%人表示自己或其親屬患有三高，使其患上三高的潛在風險大增，而都市人日常習慣亦令心臟健康風險水平大大提高， 59%人睡眠不足或失眠、48%人經常外出用膳或叫外賣，然而達86%受訪者缺乏運動，令三高風險大增。研究團隊建議，大眾應培養良好的生活習慣，及提高對心臟健康的關注及意識尤其重要，而透過調整飲食及生活方式，以及適當地補充保健品亦可起預防及改善三高的作用，預防足以致命的慢性疾病。