浙江福建設7個空域保留區　台啟動戰備演練應對

針對台灣地區領導人賴清德外訪時過境美國關島和夏威夷，以及美國近日對台售武，外界預料中國大陸解放軍會再舉行圍台軍演。台灣防務部門周一（9日）公布，解放軍自當日開始至周三（11日）於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，台軍已設立應變中心，保持高度戒備，同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天氣等條件於戰術位置實施演練。

台灣防務部門表示，針對解放軍上述行動，已指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。台軍亦運用聯合情監偵手段，掌握解放軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船分別進入台海周邊及西太平洋區域執行遠海長航等活動，台軍協同海巡監控應處。

台軍啟動備戰操演，各外離島部隊提高警覺，針對大陸海警等船艦活動與海巡署密切合作、有效應對。台方警告，任何單方面非理性挑釁行動都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。

周日（8日）上午6時至周一上午6時，台軍偵獲解放軍軍機10架次、軍艦7艘和公務船3艘，持續在台海周邊活動。其中有6架次解放軍軍機飛越台海中線，進入台灣西南空域。英媒則述台灣消息人士指，大陸在台灣、南海和東海等海域部署近90艘軍艦和海警船，其中軍艦數量於過去周末由8艘增至14艘。