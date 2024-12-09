王金平智庫提新論述　兩岸分治不分立

由台灣立法院前院長王金平籌設智庫，周日（8日）發表「兩岸和平倡議共同宣言」，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。王金平認為，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局，創造和平契機最務實作法。民進黨立委沈伯洋批評，上述說法正正就是一國兩制。

中道和平聯盟智庫周日在台北舉行倡議大會盟，王金平指連戰及馬英九以「九二共識」為兩岸最大公約數，深化兩岸交流，厚植兩岸互信，奠定兩岸關係穩定發展基礎。他感嘆原本看到兩岸關係和平曙光，近年出現很多變數，甚至成為國際事務專家口中可能爆發軍事衝突危險區域，原因在於國際環境急速變化，以及兩岸交流陷入停頓產生誤解等。他認為兩岸共同目標是保障人民安全福祉，最大共識是尊重彼此制度與生活，「在這個前提下，我們要做的是務實接受歷史與現況」。

針對王金平言論，沈伯洋認為王金平言論即是「一中原則」，以大陸目前角度，兩岸完全沒有「互表」空間，沒有甚麼主權同而不分。民進黨發言人卓冠廷則表示，支持健康有序兩岸交流是該黨一貫立場。