8機構刊匿名招聘廣告收集資料　私隱署裁定違反私隱條例

私隱專員公署關注有機構透過網上招聘平台刊登匿名招聘廣告，以收集求職者個人資料的情況。經調查後，私隱專員鍾麗玲裁定，招聘平台JobsDB以及8間刊登匿名招聘廣告的機構，均違反《私隱條例》規定，私隱專員已發出執行通知指示糾正，或發出勸喻信。

公署調查發現，在JobsDB登記開帳戶的機構，可透過其帳戶刊登廣告進行招聘。自今年1月起，求職者可根據廣告指示，按「Quick apply」鍵，遞交申請並提供所要求的個人資料。一經遞交後，資料會被存放在JobsDB的管理系統，求職者有權要求【平台刪除，而平台亦可控制機構在甚麼情況及時限下閱覽。

調查亦發現，招聘機構可用「私人廣告商」的名義，刊登招聘廣告而不披露機構的名稱。8間招聘機構透過此方式刊登匿名招聘廣告，即沒披露機構名稱或提供足夠資料以辨識身份，部分機構甚至以「0000 0000」作聯絡電話號碼，卻要求求職者將個人資料，例如把履歷表、照片等，透過電郵傳送至以非公司域名註冊的電郵地址。

公署指出，求職者的個人資料在遞交職位申請後，被存放在JobsDB的管理系統，因而屬《私隱條例》下的「資料使用者」，必須遵從《私隱條例》規定。而8間招聘機構在 JobsDB平台刊登匿名招聘廣告，要求求職者向不知名的招聘機構提供個人資料，以及JobsDB透過其平台刊登有關廣告，兩者同樣涉及不公平地收集求職者的個人資料，因而違反規定。

私隱專員已向JobsDB及3間招聘機構發出執行通知，指示相關機構糾正違反事項，以及防止同類行為再發生，亦向餘下的5間機構發出勸喻信。私隱專員又促請其他網上招聘平台的營運商，慎防任何人利用匿名招聘廣告進行詐騙行為或不公平地收集個人資料，以及要小心審視接獲的廣告，以識別及避免刊登匿名招聘廣告，保障市民個人資料私隱。