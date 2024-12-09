低息貸款重組作招徠　4財仔「打龍通」呃178萬元　拘主腦等16人

執法部門於上周五(6日)至昨日(8日)展開代號「海門」行動，搗破一個相信由三合會成員操控、以低息債務重組作招徠的詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕12男4女(26至59歲)，包括集團主腦及骨幹成員。行動中，警員突擊搜查4間位於尖沙咀、油麻地及旺角的持牌財務公司，檢獲約49萬港元現金、多部電腦、手機、數錢機和大量貸款文件，同時凍結該集團懷疑用來收取犯罪得益的銀行戶口，涉款約160萬港元。

調查人員表示，自今年1月起，執法部門陸續接獲受害人報案，指有騙徒透過電話「Cold call」或網上廣告，聲稱為一間持牌財務公司的職員，並表示可以提供債務重組服務。受害人表明有興趣後，騙徒便會相約他到佐敦一餐廳見面講解。

雙方會面期間，騙徒會指示受害人到另外3間指定財務公司借貸，並要求受害人將全數貸款交出，以清還其部分欠款，又承諾會協助受害人訂立一個可負擔的新還款方案，令受害人能夠輕鬆還清債務。但受害人交出貸款後，騙徒便會叫他等候消息，繼而去如黃鶴。部分人前往騙徒聲稱任職的財務公司查問，惟相關公司否認騙徒是旗下職員；而批出貸款的公司亦表示不認識騙徒，只是要求事主盡快還款。

警員翻查大量閉路電視影片及經深入調查後，迅速鎖定詐騙集團主腦和骨幹成員身份，並查出該集團營運約1年，而涉案的4間財務公司有緊密聯繫，不同公司的成員之間有親屬關係，互相進行大量現金轉帳往來及電話聯絡，相信背後均由同一集團操控。

截至目前為止，該部門總共收到19名受害人求助，涉及金額約178萬港元，其中最高損失金額約13萬港元。上周五，警員見時機成熟，於是採取埋伏行動，並趁受害人將貸款交予騙徒時出動，成功於灣仔和油麻地拘捕4名男子，並在該4人身上搜出受害人的貸款及其貸款申請表。另一方面，警員搜查該4間財務公司，拘捕另外7男3女，並於其後再拘捕1男1女涉案人士。

被捕人士報稱是相關財務公司的董事、經理及職員等，他們已獲准保釋候查，須於明年1月上旬報到。此外，案中受害人報任倉務員、文員、售貨員及貨車司機等，他們因為投資失利、收入不足等原因而有急切財務需要，部分人更是負債纍纍，今次事件對於他們可謂雪上加霜。