議員倡構建運動員職涯發展階梯　拓闊退役出路包括大灣區工作

有議員發表有關促進香港精英體育發展的研究報告，建議檢討現行精英評核準則，積極考慮制定體育政策發展藍圖，同時亦構建職涯發展階梯，拓闊退役運動員的出路。

該報告指出，應檢討現行精英評核準則，積極考慮制定體育政策發展藍圖，同時要強化體育總會的角色功能，建立自身可持續運作模式。報告又建議要構建職涯發展階梯，拓闊退役運動員的出路，包括支持他們探索粵港澳大灣區的工作機遇，例如可參考香港網球總會與山東和天津建立的訓練合作計劃。

本港目前對精英體育項目的評核依賴獎牌數量及是否奧運或亞運項目及相關年期等作指標。不過，該議員表示，社會對劃分精英運動項目及非精英項目的資源分配存有爭議，其中被剔出亞運的桌球已未能符合精英A級項目要求。

另外，新興運動成為體育發展的新力量，該議員建議提供新的資助渠道，例如探討為具備獲得奧運牌潛力的運動員提供直接渠道的特殊資助，打破現有資助限制；同時應培養年輕的新興運動項目運動員，創造新興運動在港的發展空間。商業機構的投資入對於運動員的收入是不可或缺，他建議政府與大灣區城市和澳門共同打造各種體育品牌賽事，通過商業模式實現體育項目的可持續發展。