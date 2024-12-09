議員倡旺角行人專用區重開街頭表演　 當局：以往居民音量感辛苦

以往不少街頭表演者在西洋菜街行人專用區進行表演，但因噪音等問題，專用區2018年被「殺街」。有議員今日(9日)重提行人專用區，期望當局讓年輕人有表演機會，亦有議員認為應設頭藝人認證計劃。新上任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，以往居民對表演音量感到「較辛苦」，會視乎市民接受程度研究。

立法會民政及文化體育事務委員會會議討論《文藝創意產業發展藍圖》，議員林素蔚以本港70至80年代的電影為例，指本港應保持文化自信，問及未來當局會否劃定區域，例如西洋菜街及碼頭，讓年輕人在街頭表演唱歌。另一議員陸頌雄亦關注當局會否推出街頭藝人認證計劃，讓年輕人及中年人展示才華，但認為不應讓五音不全的人也能唱。

羅淑佩指明白街頭表現受年輕人歡迎，但過往處理旺角西洋菜街行人專用區街頭表演時，有附近居民認為在住所附近有人表演會「比較辛苦」，指出推展產業也要顧及當地居民感受。她同意年輕人有表演慾，會研究有否空間讓他們發揮。她表示，現時政策是以不擾民為先，過往有不少選秀節目參加者是街頭表演者出身， 也是很優秀， 最重要是市民可接受多少。

就《文藝創意產業發展藍圖》內容，委員會主席馬逢國指閱讀了3次也沒發現有引用大量數據。他表示唯一發現是過往2005至2022年的17年間，平均每年文藝創意產業經濟增長為5.5%，創造就業機會為每年2,880個；但展望2022至2034年的數據平均每年文藝創意產業經濟增長只為4%，創造就業機會為每年只有2,750個。

他認為以往政府未有相關工作，亦經歷違法佔中、黑暴、疫情；但政府2022年起投資千億港元興建啟德體育園、西九及兩個文化中心等基建，認為政府估算「極保守」。羅淑佩對於「極保守」的評價安樂，反而認為被說樂觀才要擔心，又指出中外文化中心和旅遊密不可分。

多名議員也在會上恭賀羅淑佩升任局長，羅淑佩回應指自己只上任三日，須時了解，因此回應或較「大路」。議員蘇長荣認為她大部分發言都很精彩，但部分內容「講咗等於無講」。他舉例會上有議員問及西九交通問題，須不屬其範圍但期望她多作調研，不希望因此破壞羅淑佩做實事、肯擔當的形象。