支援漫畫創作　17企業獲資助24萬元製作原創作品

為促進動漫畫文創產業蓬勃發展，香港動漫畫聯會舉辦支援計劃，幫助企業完成受資助漫畫。今屆活動共收到93份申請，為歷屆之冠，最終有17間本地漫畫企業成功入選，可獲最高24萬港元資助製作原創漫畫作品。入選企業將可在本港及馬來西亞的動漫展展出其作品，增加曝光率。

第四屆「港漫動力」於早前公開招募有興趣的本地漫畫公司參加，共收到93份申請，為歷屆之冠。本屆增設了「劇本培訓講座」，讓申請者在面試前得到更專業的創作劇本知識，同時加强他們的面試技巧，能更流暢及有系統地表達故事的構思與內容。

每間入選企業可獲最高24萬港元資助，包括20萬港元的製作資助及額外最高4萬港元的推廣資助。入選企業將獲安排免費參加「香港動漫電玩節2025」的「香港館」及「馬來西亞動漫展 Comic Fiesta 2025」的「香港館」，發布或展出他們的資助漫畫，以增加曝光率。有著名漫畫家表示，過去的活動為港漫帶來新氣象，期望本地動漫畫業可以百花齊放，在國際舞台上變得更耀眼。