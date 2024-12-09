半數服務業收益按季下跌　地產業慘跌逾10%

政府統計處今日(9日)發表的業務收益指數臨時數據顯示，不少主要服務行業在今年第3季的業務收益錄得按年升幅，其中運輸業、金融業及保險業均錄得雙位數增長。不過，按季比較下，約一半主要服務行業經季節性調整後的業務收益按季錄得跌幅，其中地產業慘跌逾10%。

第3季運輸業收益指數按年上升17.3%，居於增幅榜首；銀行除外的金融業及保險業則分別上升13.7%及11.7%。然而，住宿服務業則逆市下跌10.2%，成為少數錄得負增長的行業。按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別表現尤為突出，收益指數按年大幅上升34.4%。不過，旅遊、會議及展覽服務界別的收益指數則按年下跌5.3%，顯示該行業仍受全球經濟不明朗因素及旅遊業復甦緩慢的影響。

今年第3季較第2季比較下，約一半主要服務行業經季節性調整後的業務收益按季錄得跌幅。其中地產業的收益指數大跌10.6%，是跌幅最大的行業。然而，保險業收益指數按季升7.0%。按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別按季增13.4%，而旅遊、會議及展覽服務界別則上升11.5%。

港府預料，儘管一些服務行業或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫所影響，但整體服務行業業務將繼續擴張，而國家推出多項提振經濟的政策措施，加上《施政報告》為本地經濟注入新動力，將惠及各個服務行業。