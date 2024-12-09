北上配眼鏡真係平靚正？　專家醒你驗眼錦囊

港人北上吃喝玩樂之外，配眼鏡「貪平靚正」的人亦愈來愈多，但亦出現貨不對辦、眼鏡「戴到頭暈」的指控。多名市民向《東呼即應》表示，北上配鏡的價錢只是香港的四分之一，但太便宜的眼鏡卻曾令其朋友在駕駛時看不到兩側。香港眼科視光師學會指出，「配眼鏡」非只看近視等度數，亦要顧及鏡片等設計。另有眼科醫生指，配錯眼鏡分分鐘上落樓梯時意外踏空，極之危險。

《東呼》記者在街頭訪問多個市民，發現多個市民未曾北上配眼鏡，有些擔心鏡片質素等問題，亦有人說服務質素不錯。其中，蔡先生表示，經朋友介紹後到內地眼鏡店配鏡，價錢是香港的三分之一至四分之一，服務也不錯，但指有朋友曾北上配數十元的眼鏡，結果駕車時看不到兩側。許小姐則對北上配眼鏡信心不足，香港則有合資格視光師，相信較有保障。

香港眼科視光師學會會長陳文彬向《東呼》介紹，一般驗眼會先「電腦驗眼」，但數據極易出現偏差，例如低頭族或長期用電腦的人，睫狀肌較難放鬆，容易檢測出過深的度數。需要專業視光師在驗眼房內插鏡片抑或驗眼儀檢驗後才可獲得最準確度數。他又舉例有小童在檢查前先滴眼藥水放鬆肌肉，驗眼房測出的度數與電腦驗眼數據誤差高達600至700度。

陳又說，視光師的配眼鏡工作並非「A到B」這麼簡單，鏡片、鏡框設計都需要根據佩戴者的視覺需求調整，僅憑基本度數配鏡，可能有一半人佩戴後仍感到不適，例如頭暈或視覺模糊。他以漸進多焦鏡為例，這類鏡片需要根據個人需求調整度數分布，純粹以驗眼數據配製，經常導致佩戴者看遠或看近都不清楚。

他提到，鏡片價格差異主要源自材質、光學質量及品牌。高價鏡片的光學質量更穩定，光心位置外的度數也較準確，戴起來更舒適。他建議市民謹慎選擇合資格的註冊視光師進行驗眼，並注意驗眼房的環境，若過於狹窄或光線不足，會令眼睛無法完全放鬆，影響驗眼準確性。

眼科專科醫生葉蓓慧則指，不合適的眼鏡對眼睛禍害深遠，尤其兒童和長者，舉例兒童配錯眼鏡，可能導致懶惰眼（弱視），而兒童黃金矯正期通常在8歲前，否則可能一生的視力都會欠佳。她補充，長者如佩戴錯度數眼鏡亦容易失足或上落樓梯意外。

葉醫生提醒，一般情況下，眼睛會自己調節視力，若錯配眼鏡，眼鏡會瞇起看東西，久而久之眼睛會疲倦，出現頭暈頭痛，眼痛或看東西時突然眼矇矇，或夜間眩光，葉醫生另指，近視患者年老後仍會有老花，只是看近的東西比較清楚，因為近視度數抵銷部分老花，但實際上他們仍需老花眼鏡來矯正以看清遠距離的東西。她提醒，定期驗眼可及早發現隱藏的眼疾，例如白內障、黃斑退化或青光眼。