生產者責任制立法延遲半年開展　綠在區區將延開放時間

原訂今年內開展立法程序的「生產者責任計劃」的共同法律框架條例草案，延期至明年上半年才提交。環境及生態局最新向立法會提交的文件指，政為正就修訂進行法例修訂工作，並同時繼續諮詢持份者和業界。局方另指，正試行設立「晚間回收流動點」並已由港島區擴展至九龍和新界區，截至今年9月，已收集約46公噸回收物。

去年《施政報告》提到，目標今年內就訂立生產者責任計劃的共同法律框架，向立法會提交條例草案，以期在2025年起逐步把塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池納入計劃。不過，今年今年《施政報告》疑「縮沙、倒退」，未再提具體日子向立法會提交條例草案。環境局最新文件預計在2025年上半年才將條例草案提交立法會，變相較原先計劃遲半年。

另外環境局提到，廚餘回收網絡正在擴展，除了在全港所有公共屋邨安裝智能廚餘回收桶外，亦在其中57個廚餘回收桶使用率較高的屋邨額外安裝約70個回收桶。公屋的廚餘收集總量已由今年5月的平均每日約44公噸，增加至10月的每日約74公噸，飆升近70%。環保署亦正逐步改善現有的智能廚餘回收桶，包括改善除臭裝置和更新系統軟件等，已有約95%的回收桶已完成工程。署方期望在2026年內做到公共屋邨「一座一桶」。局方又期望資助私人住宅樓宇設置智能廚餘回收桶下，全港住宅廚餘收集設施將在明年內增加至約1,600個。

至於住宅附近未有設置廚餘回收桶的市民，環保署已於各區設立共65個廚餘回收流動點，以街站形式在夜間收集廚餘，預計將在明年內增至100個，亦正逐步在公眾垃圾收集站設立廚餘回收點，由今年5月底至10月回收點數目已由80個增加至100個。

另外，環保署正試行於傍晚6時至9時設立「晚間回收流動點」，方便打工仔參與回收，而香港島的「晚間回收流動點」自6月底開始運作，並已逐步擴展至九龍和新界區。截至9月，回收流動點已接待約12,000人次，共收集約46公噸回收物。另外，當局由上月開始逐步延長所有「回收便利點」的服務時間3小時，至晚上9時。

局方又提到，新公眾垃圾收集站時會盡量預留空間加設各類回收設施，舉例興建中的位於元朗洪水橋洪元路和西貢安達臣道的兩座環境衞生綜合大樓的垃圾收集站內增設綠在區區，預計建造工程分別將在今年底和明年底完成。