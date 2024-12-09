山東男雙手倒立　登頂張家界999階天梯

湖南省張家界天門山999階天梯位列天門十景之首，全長近300米，垂直落差150米，約等於50層樓高。攀登天梯對於大部分遊客絕非易事，對於山東省濰坊市健身達人孫國山而言更是如此。

孫國山今年5月啟動挑戰中國50座名山倒立攀登計劃，過去已成功倒立攀登33座山，包括湖北省武當山、湖南省崀山等。他於是將目光投向張家界天門山，周日（8日）正式發起挑戰，當日山上氣溫極低，加上坡度陡峭，令孫國山出現手臂抽筋的情況，途中更多次摔倒，最陡峭一個台階要試了十幾次才成功完成倒立。

經過5個小時的持續攀爬，孫國山最終成功登頂。他坦言，在他目前挑戰過的所有山中，天門山絕對是最陡、最險、最難的一座，又形容天門山的台階更加陡峭，坡度更大，且大多數台階相對狹窄，每一步都需要更加精準的控制和平衡。

挑戰吸引許多遊客駐足圍觀，部分遊客看到孫國山不斷跌倒爬起，不禁為之驚嘆，更鼓掌以示鼓勵。孫國山稱，雖然有遊客勸他放棄，但更多的人選擇為他加油，希望通過倒立攀登這種特殊表達方式，將行萬里路和讀萬卷書知行合一的理念傳遞給更多人。