兩內地男女涉換錢斷正　搜出14萬現金疑用作非法匯兌

內地兩男女日前到澳門合夥從事非法匯兌活動，酒店保安當值期間揭發事件，通知當地執法部門到場將兩人截獲。行動中，人員搜獲懷疑用作非法匯兌的14.1萬港元現金。兩人涉嫌「為經營賭博的不法匯兌」被落案，移交檢院跟進。

涉案人姓翟，男，41歲，內地居民，報稱無業；另一疑犯姓王，女，38歲，內地居民，報稱酒店經理。澳門執法人員上月29日晚接獲通知，得悉路氹某娛樂場發生一宗懷疑非法匯兌事件。涉案王某當晚於路氹某娛樂場游說內地男賭客換錢，並聯絡翟某到場與事主會面，經商議後雙方同意以19,300元人民幣兌換20,000港元，翟某收到轉帳後向對方交出現金，但過程被當值保安揭發，並報案。事主收款後到娛樂場「搏殺」，約半小時將款項輸清。人員接報後到場截獲兩名涉案男女，並於翟某身上搜出懷疑用作非法匯兌的14.1萬港元現金。

經調查，涉案男女為朋友關係，案中王某負責在娛樂場「搵客」，翟某負責出資，自上月26日入境後，翟某從事非法匯兌，直至被捕時合共兌換15萬港元，從中賺取1,000港元差價並向王某支付450港元報酬，案件有待進一步調查。