藉假資歷透過高財通申請來港　入境處嚴格把關包括實地核查

入境處就有關以假資歷透過「高端人才通行證計劃」申請來港作出回應，強調處理各類申請時，一直嚴格把關，任何人士或公司(包括申請人、僱主、中介人/中介公司)，如在提交申請時向入境處人員提供失實資料或作出虛假申述，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣15萬元及入獄14年。另外，任何人士如製造、使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。協助及教唆者同罪。

此外，若證實有人以非法手段取得簽證、進入許可或延長期限逗留，入境處會依法宣布其簽證、進入許可及延長期限逗留無效，並將有關人士遣返原居地。即使有關人士已取得香港居留權，入境處亦會依法予以取消，並將其遣返。

有關「高才通計劃」 B類及C類申請人，入境處已即時要求就其學歷提交指定的有關機構或頒授院校，就其學歷發出的認證文件。對於未能按入境處要求提供所需資料的個案，將拒絕相關申請。

而在審批延長逗留期限申請時，入境處會仔細考慮各項因素，包括申請人的薪酬福利及其留港的時間等，以確保申請人符合續簽條件，亦會不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式及員工資料等，若發現任何申請有弄虛作假的情況，將會立即跟進調查並作出檢控。