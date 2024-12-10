年燒逾10億供養　治安毒瘤搶港人飯碗

假難民成為本港治安毒瘤，今年首10個月有331人因打黑工被入境處拘捕，港府更年燒逾10億元公帑處理他們的滯港事務。入境處發言人表示，一直致力打擊非法勞工活動，亦會按舉報個案的資料，巡查有關非法勞工的工作地點，以維護本地的就業機會。今年1月至10月期間，該處共進行15,517次反非法勞工行動，拘捕1,088名非法勞工，當中331人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。

就有非法勞工從事外賣工作，入境處人員一向有在全港各區積極執行針對從事外賣工作的反非法勞工行動，截查從事相關工作的人士，並拘捕當中的非法勞工。例如於今年4月，入境處調查人員在全港多區進行反非法勞工行動，共拘捕4名涉嫌從事外賣工作的人士。被捕的非法勞工為4名非華裔男子，年齡介乎31歲至42歲，他們均持有由入境處簽發的「行街紙」。

另外，今年7月，入境處調查人員在全港多區進行反非法勞工行動，共拘捕8名涉嫌從事外賣工作的人士及3名涉嫌協助及教唆者。被捕的非法勞工為8名非華裔男子，年齡介乎20至45歲，他們均持有「行街紙」。當中3人同時涉嫌違法使用俗稱「電動單車」的電動可移動工具，有關個案已轉介執法部門跟進。3名涉嫌協助及教唆者為香港居民，一男兩女，年齡介乎19至45歲。他們亦因涉嫌出售或租借外賣員帳號予非法勞工，串謀詐騙外賣平台而被捕。

根據當局財政預算，於2024至2025年度用於審核聲請和處理有關、上訴、呈請的預算開支達3.64億元、公費法律支援涉及1.44億元，加上其他費用總計每年度相關開支高達11.5億元。在過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更逾百億元，浪費公帑。