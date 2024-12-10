美稱賴清德例行過境　不應成大陸對台軍事施壓藉口

台灣地區領導人賴清德早前出訪並過境美國，傳出大陸將再度對台軍演，解放軍宣布周一至周三（9日至11日）於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國國務院周一呼籲大陸克制，指賴清德例行出訪不應變成對台軍事施壓的藉口。美軍退將蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，大陸軍演愈趨複雜，直接威脅台灣安全，美台應繼續推進雙邊關係。

美國國務院一名發言人以電郵回覆台媒詢問時指出，美國正密切關注解放軍在台灣附近的活動。美方持續呼籲大陸保持克制，避免採取可能破壞台海及區域和平與穩定的行動。如大陸舉行聯合利劍-2024C軍演，將是賴清德任內第三度開展對台軍演，此前兩次分別在5月和10月舉行。台灣安全官員估計，今次解放軍海軍與海警部署的規模，較前兩次軍演更大。

蒙哥馬利向台媒表示，大陸對賴清德出訪感到不滿和憤怒，預期解放軍無論如何在這個冬天都會舉行對台軍演。他認為，今年解放軍對台軍演最令人擔憂的是其規模和細緻化程度，比以前更大更複雜。他又指，大陸軍演愈趨複雜是為了針對台灣民眾傳遞戰略訊息，並為解放軍提供操作訓練的機會。