牙科街症深宵排攞籌如虐老 本月30起推網上登記

網上登記牙科街症服務12月30日推出，市民毋須再到場排隊取籌。

牙科街症服務深宵排隊取籌如虐老的情況，一直為人詬病，本月30日政府將推出牙科街症網上登記服務，毋須再凌晨親身到場取籌。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢今日(10日)在電台節目表示，網上系統每日早上9點半起實名登記，預約翌日的牙科名額，抽籤後透過手機短訊通知結果，網上系統推出初期，或有長者未必適應，當局已經聯絡18地區康健中心及組織等協助長者登記。

另外，政府明年首季起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年到私營牙科機構接受口腔檢查，資助額200港元，市民共付額建議水平為200港元。有醫衞官員今日在電台節目表示，收費合共400港元低於市面，而方案是牙科業界有份建議，牙醫學會亦會呼籲同業參與，有信心有足夠牙醫參加計劃。

該官員續稱，計劃推出時會密切監察共付水平，當中規定要有透明度，包括公開共付金額，若需進行額外項目例如補牙、剝牙、照X光等，要清楚說明。今次計劃是期望中學生也可建立定期口腔檢查的習慣，可在社區選擇牙醫。

至於明年第二季起推出「社區牙科支援計劃」，向有經濟困難的弱勢社群，提供牙科服務，名額最少4萬個。該官員稱，目前牙科街症提供緊急服務，支援計劃能涵蓋緊急及預防服務，包括檢查、脫牙及補牙等。他希望透過非政府組織，接觸弱勢社群，向無家者等提供服務。

該官員同時提到醫管局正籌備第二個10年醫院計劃，按未來人口數量及結構，分配醫療服務硬件，港島聯網不會分港島東及西，是其中一個考慮方向。預計未來市區人口將減少，新界人口將增加，認爲有需要檢討醫院擴建及重建計劃，令資源投放更符合效益。