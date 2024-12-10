港珠澳大橋出入境總車次超千萬　西延線明通車

廣東省人民政府新聞辦公室周一（9日）在廣州舉行新聞發布會，珠海市拱北海關副關長楊海表示，港珠澳大橋自2018年開通以來，截至目前拱北海關累計驗放經大橋口岸進出境車輛超過1,282萬輛次，進出口貨物總值累計9,634億元（人民幣，下同，約10.4萬億港元）。內媒周二（10日）報道，被稱為港珠澳大橋西延線的粵港澳大灣區重大工程黃茅海跨海通道，將於周三（11日）下午3時起正式通車，開通初期將暫免項目道路通行費用。

楊海表示，繼粵港、粵澳相繼實施「跨境一鎖」計劃後，今年在港珠澳大橋啟動粵港澳「三地一鎖計劃」。粵港澳三地海關通過應用電子鎖及全球定位系統實時監控該計劃下的貨物，以減少貨物在三地清關點被海關重複檢查的情況，提升物流速度。三地一鎖計劃首批貨物已於今年3月8日由香港出發，經港珠澳大橋及大橋澳門口岸跨境貨物轉運站，直接運抵澳門的清關點。此外，拱北海關還在大橋口岸出境旅檢環節率先實施海關與安檢「一機雙屏、一次過檢」聯合檢查模式，通過資源及圖像共享，實現行李物品機檢效率提升50%。

楊海表示，今年前10個月，經大橋口岸出口跨境電商商品貨值420.3億元（約455億港元），在全國口岸中排名前列，出口目的地涵蓋138個國家和地區。同時，今年前10個月，經大橋口岸進出口貨物總值1,856.7億元（約2,009億港元），同比增長10%。