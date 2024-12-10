廣州地鐵突加強安檢　乘客排長龍逼爆車站

廣東省廣州市多名市民周一（9日）反映，廣州地鐵周日（8日）起突然加強安檢，導致早上繁忙時間，車站內大排長龍。網上有人調侃稱，原本1分鐘就可以完成的地鐵安檢，如今「搞得跟坐飛機一樣」。廣州地鐵官方客服同日解釋，由於安檢實施新規定，早晚繁忙時間進站時間或較以往增加，呼籲趕時間的乘客提前做好出行準備。

周日，廣州地鐵發布地鐵安檢相關消息，表示進入地鐵站需要「人過門、物過機」，攜帶物品均需過安檢機，如有提示報警將由安檢員人工覆查及開包覆檢。乘客即使未攜帶行李也需排隊通過安檢門，安檢員還會手持金屬探測器逐個掃身。內媒當晚走訪廣州地鐵站發現，安檢程序較以往確實更加嚴格，經過安檢閘門需排隊「一人一檢」，記者進站用了10分鐘左右的時間。

周一，上述安檢措施繼續實施，有市民在網上發文稱，上班時間地鐵站外排起長龍，進站花近半小時。在廣州天河客運站地鐵站，乘客李女士抱怨稱平日雖然人多，但安檢速度還算快，當天卻排起長龍，龍尾一直延伸到站外。而在廣州南站、漢溪長隆站、三元里站、棠東站、京溪站等客流量較大的站點，安檢閘口前均排起數百米長的人龍。有乘客擔心上班遲到被扣錢，於是選擇放棄坐地鐵，轉而尋找其他出行方式。

有傳此次安檢升級是由於有領導近期暗訪廣州地鐵，並對安檢工作提出了更高要求。然而，猜測未獲官方證實。廣州地鐵官方客服則表示，目前的安檢方式要持續多久，尚未接到通知。據內媒報道，周一晚下班繁忙時間，廣州地鐵安檢嚴格程度已恢復至往日水平，排隊時間大大縮短。