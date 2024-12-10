中央政治局促做好邊疆治理工作　提高衞國能力

中共中央政治局周一（9日）下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習，會上要求落實邊疆治理各項決策部署，深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。會上強調，堅持把維護國家安全和社會穩定作為邊疆治理的底線要求，提升邊疆地區社會治理效能，提高衞國戍邊整體能力。

會上指出，推進中國式現代化，邊疆地區一個都不能少，要把邊疆地區發展納入中國式現代化戰略全局，支持邊疆地區依託自身條件稟賦，實現自身高質量發展。邊疆地區要堅持改革開放，打造形態多樣的開放高地，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局；堅持城鄉融合發展，穩步推進新型城鎮化建設，推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效防止規模化返貧致貧；堅持在發展中保障和改善民生，不斷改善邊疆地區生產生活條件，加快補齊基礎設施和基本公共服務短板。

會上強調，要堅持廣泛踐行社會主義核心價值觀，引導邊疆地區各族群眾不斷增強對祖國、中華民族、中華文化等的認同，構築中華民族共有精神家園；堅持和完善民族區域自治制度，保障各族群眾合法權益。全面推廣普及國家通用語言文字，全面推行使用國家統編教材，持續深化民族團結進步創建工作。