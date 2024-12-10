台稱解放軍海軍兵力包圍東部　圖全面封控拒止外軍

台灣地區領導人賴清德出訪並過境美國後，外界關注大陸會否再度對台軍演。台灣防務部門周二（10日）證實，解放軍海軍兵力在西太平洋和台灣周邊有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。至於船艦數量，台方未正面回應是否突破90艘，但稱數字非常驚人，散布位置超過台灣以東，在第一與第二島鏈之間，疑傳達「台海內水化」訊息。

外媒此前指出，大陸雖然尚未宣布軍演，但在台海周邊的軍事規模比前兩次圍台軍演更大，船艦數量逾90艘。台灣情次室次長謝日升周二在記者會上指出，這的確是其他關切解放軍的國家所掌握的，觀察基本一致，規模比以往歷次軍演大，近期活動的確不僅對台灣造成軍事壓迫，解放軍海軍兵力在西太平洋和台灣周圍有明顯態勢，周邊海軍船艦頻次也變多。他認為，這不僅針對台灣嘗試全面封控，也藉由兵力向外延伸，企圖達到區域拒止外軍的目的，相信大家都理解到針對的對象不只台灣，威脅也不是只有台灣。

謝日升提到，這次暫時未有像過去開展實彈活動，也沒接獲官方或解放軍宣告軍演，都在常態性訓練狀態，但從大陸劃設的空域保留區可見，刻意避開國際航路，從上海一路到福建西南邊，總長約1,000公里，當然有意圖，常態性訓練下可動用如此大規模兵力，已衝擊周邊地區。美國聯邦航空局飛航公告系統顯示，上海及廣州飛行情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西及之外。