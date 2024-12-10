黎智英認自反修例起開WhatsApp群組　成員包括美國前駐港總領事

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（10日）踏入第106日審訊。黎智英承認自反修例運動開始，跟美國前駐港總領事、李柱銘及Mark Simon有私人通訊群組，討論香港現況，但否認群組旨在勾結外國勢力。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上透露，2019年6月，美國前駐港總領事郭明瀚（James Blair Cunningham）開立了一個WhatsApp群組，成員包括郭明瀚、黎智英及李柱銘。黎智英說，以他所知，開立群組的目的，是郭明瀚想就香港現時的局勢給予意見，包括反修例運動及國安法，並提供協助。黎否認這群組旨在勾結外國勢力。

2020年7月9日，郭明瀚在群組內建議，不如尋找其他途徑繼續，以限制中國政府，並提出國際層面上運動，以保護香港。黎智英當時回應說，這屬於勾結，國安法下這屬犯法。李柱銘同意，隨即退出群組。黎智英今日在庭上指，李柱銘認為郭明瀚的說話越了紅線，出於謹慎，故退出群組，而他自己之所以沒有退出，是因為他跟郭明瀚分屬好友，他不欲無禮。另外，黎智英說，他希望英文版《蘋果日報》會給予香港傳媒保護，因為一旦能引起外國政要注意，便能為我們發聲。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022